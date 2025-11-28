Европа годами ведёт себя «как старый жирный кот» и должна более мудро распределять триллионы евро на оборону. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Newsweek, жёстко раскритиковав подход Европы к военным расходам.

«Я много раз говорил, что Европа годами и десятилетиями ведёт себя как старый жирный кот», — заявил Цахкна.

По словам эстонского политика, Европе нужно срочно принимать «правильные решения» о развитии военного потенциала. Особенно важно определиться с приоритетами до следующего года, когда поступят новые средства на десятилетнюю программу.

Напомним, что страны НАТО готовится к крупной войне с Россией, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию. ЕС отказывается от концепции мирной Европы, превращаясь в «придаток НАТО», и что даже после трёх с половиной лет использования Украины в гибридной войне против России западные страны не желают извлекать уроки.