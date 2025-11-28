В ЕС захотели увеличить «репарационный кредит» Украине до €210 млрд

Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине «репарационного кредита» в размере 210 миллиардов евро, который будет погашаться за счёт замороженных российских активов. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Юридические предложения (...) вполне могут потребовать мобилизации значительно более 140 млрд евро для помощи Украине, при этом общая сумма составляет 210 млрд евро, которая находится на рассмотрении для всего пакета», — сказали изданию два дипломата ЕС.

Источники газеты также отметили, что финансирование Украины на ближайшие два года будет осуществляться не только за счёт активов России, находящихся в Бельгии, но и за счёт средств, замороженных в других странах. Эти деньги планируется использовать для погашения кредита, предоставленного Украине странами «Большой семёрки».