Раскрылась очередная афера, направленная на пенсионеров. Как пишет Baza, пенсионерка согласилась временно переехать из своей квартиры, мотивированная обещаниями капитального ремонта от проекта под названием «Школа ремонта», но в итоге осталась без жилья.

Мошенники лишают пенсионеров квартир, действуя от несуществующей «школы ремонта». Фото © Baza

Ей вручили крупную сумму денег и убедили положить их на специальный счёт, гарантируя возврат жилья после завершения работ. Тем временем квартира была продана другому человеку Александру за внушительную сумму — 12,5 млн рублей. Новый владелец потратил ещё 7 млн рублей на капитальный ремонт, преодолевая многочисленные трудности вроде заражения насекомыми. Всё это время пенсионерка регулярно общалась с Александром, узнавая подробности ремонта, но впоследствии выяснилось, что вся операция была частью мошеннической схемы.

Хотя Александр владеет законным правом на квартиру, пенсионерка обратилась в суд, пытаясь вернуть жильё, полагаясь на рекомендации тех же организаторов псевдопроекта. Мужчина находится в неопределённом положении, понимая, что аналогичная ситуация привела к успеху знаменитой истории Ларисы Долиной, и существует угроза повторения сценария.

