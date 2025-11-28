Россия и США
28 ноября, 12:13

Мошенники лишают пенсионеров квартир, действуя от несуществующей «школы ремонта»

Раскрылась очередная афера, направленная на пенсионеров. Как пишет Baza, пенсионерка согласилась временно переехать из своей квартиры, мотивированная обещаниями капитального ремонта от проекта под названием «Школа ремонта», но в итоге осталась без жилья.

Ей вручили крупную сумму денег и убедили положить их на специальный счёт, гарантируя возврат жилья после завершения работ. Тем временем квартира была продана другому человеку Александру за внушительную сумму — 12,5 млн рублей. Новый владелец потратил ещё 7 млн рублей на капитальный ремонт, преодолевая многочисленные трудности вроде заражения насекомыми. Всё это время пенсионерка регулярно общалась с Александром, узнавая подробности ремонта, но впоследствии выяснилось, что вся операция была частью мошеннической схемы.

Хотя Александр владеет законным правом на квартиру, пенсионерка обратилась в суд, пытаясь вернуть жильё, полагаясь на рекомендации тех же организаторов псевдопроекта. Мужчина находится в неопределённом положении, понимая, что аналогичная ситуация привела к успеху знаменитой истории Ларисы Долиной, и существует угроза повторения сценария.

Ранее в Москве беременная женщина больше года не могла заехать в новую квартиру, поскольку её бывшая владелица забаррикадировалась там после продажи. Хозяйка утверждала, что продала жильё под давлением мошенников и требовала аннулировать сделку.

