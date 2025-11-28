«Хайп любой ценой»: В Госдуме усомнились в курьерской работе Дани Милохина в Дубае
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin
Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв усомнился в том, что блогер Даня Милохин работает курьером в Дубае. В беседе с Life.ru депутат предположил, что данное заявление может быть очередной попыткой тиктокера привлечь к себе внимание.
Толмачёв напомнил, что Милохин когда-то был восходящей звездой — блогером, музыкантом и актёром. Его карьера взлетела молниеносно: замеченный в 2019 году, он уже в 2020-м гремел на всю страну, а в 2021-м даже представлял молодёжь на ПМЭФ. Но в 2022 году его путь резко изменился: после исполнения гимна Украины во время стрима он сбежал из России. С тех пор его активность в основном сводится к попыткам напомнить о себе из Дубая — через бои ММА, новые песни. А теперь, как стало известно из недавнего интервью, он нашёл себе работу курьера.
Может быть, это действительно так. А может, это попытка привлечь к себе внимание. Ведь на фоне нового признания можно заметить в соцсетях Дани фото и видео совсем не из курьерской жизни. Это скорее зарисовки всё того же успешного прожигателя жизни.
По мнению парламентария, Даня, похоже, совершает попытку повторить свой прошлый успех, вновь эксплуатируя образ юноши, стойко переносящего жизненные невзгоды. Однако эпоха, когда главным было привлечь внимание любой ценой, ушла в прошлое. Современная аудитория, подчеркнул Толмачёв, стала более избирательной и обращает внимание на глубину посылов, транслируемых инфлюенсерами.
Ранее сообщалось, что Даня Милохин теперь вынужден работать курьером в службе доставки еды в Дубае. Тиктокер уже давно обосновался в ОАЭ и вот недавно на стриме проговорился, что на жизнь зарабатывает не на рекламе, а развозит еду.
