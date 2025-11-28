Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 12:35

Убившего одноклассницу 14-летнего школьника приговорили к пожизненному сроку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nampix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nampix

В Китае суд Шэньчжэня приговорил 14-летнего подростка к пожизненному заключению за жестокое убийство одноклассницы. По данным Spiegel, школьникподкараулил девочку у подъезда и нанёс ей смертельные ножевые ранения. Врачи не смогли её спасти.

Следствие установило, что преступление было заранее спланировано. СМИ уточняют, что мотивом могла стать зависть подростка успехам девушки в учёбе. В Китае за особо тяжкие преступления несовершеннолетним могут назначать пожизненный срок. Такие решения принимаются в исключительных случаях, когда суд видит высокий уровень общественной опасности.

Осуждённый китаец сбежал из колонии в Приморском крае
Осуждённый китаец сбежал из колонии в Приморском крае

Однако суд в Китае порой выносит крайне спорные решения. Так, там признали, что изнасилование сотрудницы её руководителем является производственной травмой, полученной при выполнении рабочих обязанностей. Начальника приговорили к четырём годам тюрьмы.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Китай
  • Дети
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar