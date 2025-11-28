Задержана владелица пыточных рехабов Хоботова, в которых били и насиловали детей

В ходе спецоперации Следственного комитета и МВД России задержана 37-летняя Анна Хоботова, основательница и президент сети реабилитационных центров для подростков с зависимостями, где, по данным следствия, систематически издевались над несовершеннолетними. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

Хоботова пустилась в бега после выявления методов работы рехабов, однако была задержана.

Сеть Хоботовой, включающая как минимум три центра — «Реабилитационный центр Анны Хоботовой», «Шанс» и «Светлое будущее» — работала в Подмосковье (Дедовск, Истра), а также в других регионах России. Родители отчаянно обращались туда за помощью детям-подросткам с наркотической и игровой зависимостями, платя до 100 тысяч рублей в месяц. Однако вместо терапии дети подвергались жестоким пыткам: избиениям, голоданию, психологическому давлению и даже сексуализированному насилию. По словам пострадавших, сотрудников и родителей, в центрах применялись «методы гипноза» Хоботовой — якобы для «развития чувств», но на деле это было изоляцией в подвалах, лишение еды и принуждение к самоистязанию.

Кульминацией стал инцидент 23 ноября в дедовском филиале: 16-летний подросток из Екатеринбурга был госпитализирован в коме после многочасового избиения ремнями и кулаками. Мальчика били за «нарушение режима» — якобы он смотрел аниме, что, по версии Хоботовой, «развращает душу». Следствие установило, что пострадали не менее 24 детей в трех регионах, многие из них — сироты или из неблагополучных семей.

Напомним, ранее в подмосковном Дедовске следствие раскрыло чудовищные факты о деятельности нелегального реабилитационного центра для подростков. По данным правоохранителей, воспитанников подвергали регулярным избиениям и заставляли есть собачий корм. Инцидент стал известен после госпитализации 16-летнего юноши с тяжёлыми повреждениями. В центре также нашли специальную комнату для издевательств над детьми.