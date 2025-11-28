Россия и США
28 ноября, 05:59

«За сладости и телевизор»: Сотрудник рехаба Хоботовой с ВИЧ месяцами принуждал к сексу 13-летнюю девочку

Раскрыты новые шокирующие подробности о работе частного рехаба Анны Хоботовой. 34-летний сотрудник учреждения Артур Г., который принуждал к интимной связи несовершеннолетних подопечных, оказался ВИЧ-инфицированным. 13-летняя девочка рассказала Mash, что мужчина ежедневно вступал с ней в связь на протяжении четырёх месяцев, обещая за это сладости, просмотр телевизора и скорейшее возвращение домой. А когда она ему надоела — бросил и стал «встречаться» с другой.

После того как девочка пожаловалась другим сотрудникам, ей начали угрожать расправой. По словам пострадавших, в центре их регулярно истязали: запирали в чуланах, привязывали к кроватям, заставляли бить друг друга и кормили одной лишь пресной ячневой кашей.

При задержании насильника в октябре выяснилось, что он является ВИЧ-инфицированным. Его мать утверждает, что сын находится на терапии и не опасен для окружающих. При этом, по данным издания, это не первое подобное ЧП в заведении — ещё в 2022 году на центр поступала жалоба, которая осталась без ответа.

Напомним, ранее в подмосковном Дедовске следствие раскрыло чудовищные факты о деятельности нелегального реабилитационного центра для подростков. По данным правоохранителей, воспитанников подвергали регулярным избиениям и заставляли есть собачий корм. Инцидент стал известен после госпитализации 16-летнего юноши с тяжёлыми повреждениями. В центре также нашли специальную комнату для издевательств над детьми. Хозяйка «пыточного рехаба» Анна Хоботова объявлена в розыск.

Никита Никонов
