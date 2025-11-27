Россия и США
27 ноября, 15:15

Пыточные рехабы в Подмосковье, связанные с Хоботовой, прекратили работу своих сайтов

Обложка © annahobotova.ru

Сайты реабилитационных центров «Шанс» и «Формула свободы», которые пострадавшие связывают с Анной Хоботовой, внезапно перестали работать. При попытке попасть на официальную страницу сайтов на экране выдаёт ошибку.

  • Сайт реабилитационного центра Анны Хоботовой. Фото © Скриншот сайта
Сайт реабилитационного центра Анны Хоботовой. Фото © Скриншот сайта

Тем временем владельца центров Анна Хоботова уже объявлена в розыск. По данным МВД, женщина разыскивается по уголовной статье, а её текущее местонахождение неизвестно — женщина скрылась после начала проверки.


Впавший в кому в подмосковном рехабе подросток месяц умирал на глазах у других детей
Напомним, ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске, где систематически применялись пытки. Следствие установило, что воспитанников центра подвергали регулярным избиениям и принуждали употреблять в пищу корм для собак. Чудовищные подробности деятельности учреждения стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжёлыми телесными повреждениями. В ходе осмотра помещений была обнаружена специально оборудованная комната, предназначенная для издевательств над детьми.

