Пыточные рехабы в Подмосковье, связанные с Хоботовой, прекратили работу своих сайтов
Обложка © annahobotova.ru
Сайты реабилитационных центров «Шанс» и «Формула свободы», которые пострадавшие связывают с Анной Хоботовой, внезапно перестали работать. При попытке попасть на официальную страницу сайтов на экране выдаёт ошибку.
Тем временем владельца центров Анна Хоботова уже объявлена в розыск. По данным МВД, женщина разыскивается по уголовной статье, а её текущее местонахождение неизвестно — женщина скрылась после начала проверки.
Напомним, ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске, где систематически применялись пытки. Следствие установило, что воспитанников центра подвергали регулярным избиениям и принуждали употреблять в пищу корм для собак. Чудовищные подробности деятельности учреждения стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжёлыми телесными повреждениями. В ходе осмотра помещений была обнаружена специально оборудованная комната, предназначенная для издевательств над детьми.
