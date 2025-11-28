Бывший гендир «Ивастроя» заочно приговорён к колонии за хищение более 90 млрд рублей

Бывший генеральный директор компании «Ивастрой» Андрей Пучков заочно приговорён к 14 годам колонии общего режима за хищение более 90 миллиардов рублей у дольщиков. Соответствующее заявление сделала пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Северного административного округа, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

Суд установил, что Пучков совершил злоупотребление полномочиями. Он, не имея права единолично осуществлять сделки свыше 15 миллионов рублей, передал фонду «Созидание» простые векселя на общую сумму 480 миллионов. Своими действиями он причинил значительный ущерб возглавляемой организации.

Вместе с тем Пучков с ноября 2016 года по апрель 2018 года похищал денежные средства от участников долевого строительства. Он намерено пошёл на сделки, зная, что возведение жилых комплексов «Опалиха 03», «Лесобережный», «Митино 02», «Лайково», «Видный город» и «Солнечная система» не смогут быть завершены из-за финансового положения возглавляемых компаний. Под его фактическим руководством помимо «Иванстроя» были «Ваш город», «Экоквартал», «Хайгейт», «Континент Проект».

Действия Пучкова причинили ущерб Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства на сумму свыше 90 миллиардов рублей, а также четырём физическим лицам на сумму более 25 миллионов рублей. Помимо лишения свободы, суд назначил ему штраф в размере 2 миллионов рублей и запретил заниматься управленческой деятельностью в строительной сфере на три года. На данный момент Пучков находится в розыске, В отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура России добилась изъятия имущества на сумму более 1,6 миллиарда рублей у бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и его окружения. Изъятые активы были приобретены на средства, полученные преступным путем.