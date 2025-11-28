Это не про героизм: Что делать с чихающим коллегой, который никогда не берёт больничные, — лайфхак юриста

Очень часто болеющие сотрудники продолжают ходить в офис, несмотря на простуду, потому что: «нужно доделать работу», «кто, если не я», «да вы вообще знаете, сколько у меня дел». Однако такой героизм часто стоит его коллегам здоровья. О том, как же отправить на больничный работника, который этому сопротивляется, Life.ru рассказал ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

Если говорить по‑честному, «наказать» коллегу своими силами не получится. Но заставить руководство отреагировать вы можете. В Трудовом кодексе прямо сказано: работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда. Больной человек, который упорно ходит в офис и рискует заразить других, это уже не про «героизм», а про нарушение этих условий. Матфей Свиридов Ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК»

Начать юрист советует со спокойного разговора: объясните коллеге, что его поведение ставит под угрозу здоровье других и срывает работу, если заболеет половина офиса. Часто этого хватает. Если нет, фиксируйте проблему письменно: обращение в отдел кадров, к директору, в службу охраны труда.

Работодатель имеет право отстранить заболевшего сотрудника и отправить домой или на удалёнку, а при систематическом нарушении — применить дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины, предупреждает Свиридов.

«Если и работодатель делает вид, что ничего не происходит, остаются жалобы в трудовую инспекцию и Роспотребнадзор: там очень не любят истории, где людей сознательно подвергают риску заражения», — говорит собеседник Life.ru.

Однако юрист призывает не скатываться в травлю и самосуд. Закон в данном случае скорее на стороне тех, кто хочет спокойно работать и не болеть, нужно просто аккуратно им воспользоваться.

При этом врачи предупреждают, что подобное поведение заболевших сотрудников может сыграть злую шутку со всем коллективом. В результате того, что многие продолжают ходить в офис, в коллективах происходят вспышки ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций, иммунитет ослабевает и возрастает риск хронизации заболеваний.