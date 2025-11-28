Движение в Москве встало

В центре Москвы сегодня перекрыли сразу несколько ключевых улиц. Движение временно закрыто на Тверской — автомобилистам предлагают объезжать по Петровке. Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса столицы.

Полностью перекрыт Большой Каменный мост, а также Кремлёвская набережная. Ограничения уже вызвали заторы, поэтому водителей просят заранее перестраивать маршруты и учитывать перекрытия в навигаторах.

Ранее, 25 ноября, в Москве водитель Porsche сбил 10–12-летнего мальчика на пешеходном переходе — ребёнок возвращался домой после школьного кружка. Ученик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.