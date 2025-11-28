Россия и США
28 ноября, 13:01

Движение в Москве встало

Обложка © Life.ru

В центре Москвы сегодня перекрыли сразу несколько ключевых улиц. Движение временно закрыто на Тверской — автомобилистам предлагают объезжать по Петровке. Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса столицы.

Полностью перекрыт Большой Каменный мост, а также Кремлёвская набережная. Ограничения уже вызвали заторы, поэтому водителей просят заранее перестраивать маршруты и учитывать перекрытия в навигаторах.

Ранее, 25 ноября, в Москве водитель Porsche сбил 10–12-летнего мальчика на пешеходном переходе — ребёнок возвращался домой после школьного кружка. Ученик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
