Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 12:59

Мединский предложил главе дипломатической службы Евросоюза исторический ликбез

Обложка © Life.ru, © Wikipedia / Aurore Martignoni / European Union

Обложка © Life.ru, © Wikipedia / Aurore Martignoni / European Union

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отреагировал на заявление главы дипломатической службы Европейского союза Каи Каллас о том, что Россия якобы совершила нападение на 19 стран за последний век. В своём Telegram-канале Мединский предложил дипломату ознакомиться с историческими фактами и даже провести личный урок истории.

«Понятно, что Эстония — маленькая, и поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, на этом осколке СССР уже было непросто», — написал он в телеграм-канале.

Помощник президента иронично перечислил исторические эпизоды, которые могли бы интерпретироваться как «нападения» России: участие в Первой мировой войне, события Гражданской войны, Вторая мировая война и другие конфликты прошлого века.

Таким образом, Мединский поставил под сомнение утверждения Каллас, продемонстрировав, что восприятие исторических фактов зависит от угла зрения и контекста. Вместо упреков он пригласил дипломата изучить реальную историю России и мира, предложив ей начать с прочтения книг по отечественной истории.

Слуцкий заподозрил у Каллас психиатрический диагноз после бреда о России
Слуцкий заподозрил у Каллас психиатрический диагноз после бреда о России

А ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал от Каллас отказаться от «огульных» заявлений касательно урегулирования украинского конфликта и прекратить попытки диктовать России условия. По словам парламентария, в текущей ситуации ЕС следует сосредоточиться на начале переговорного процесса с Россией, а не на создании препятствий в виде условий, угроз и ультиматумов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Кая Каллас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar