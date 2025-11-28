Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отреагировал на заявление главы дипломатической службы Европейского союза Каи Каллас о том, что Россия якобы совершила нападение на 19 стран за последний век. В своём Telegram-канале Мединский предложил дипломату ознакомиться с историческими фактами и даже провести личный урок истории.

«Понятно, что Эстония — маленькая, и поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, на этом осколке СССР уже было непросто», — написал он в телеграм-канале.

Помощник президента иронично перечислил исторические эпизоды, которые могли бы интерпретироваться как «нападения» России: участие в Первой мировой войне, события Гражданской войны, Вторая мировая война и другие конфликты прошлого века.

Таким образом, Мединский поставил под сомнение утверждения Каллас, продемонстрировав, что восприятие исторических фактов зависит от угла зрения и контекста. Вместо упреков он пригласил дипломата изучить реальную историю России и мира, предложив ей начать с прочтения книг по отечественной истории.

А ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал от Каллас отказаться от «огульных» заявлений касательно урегулирования украинского конфликта и прекратить попытки диктовать России условия. По словам парламентария, в текущей ситуации ЕС следует сосредоточиться на начале переговорного процесса с Россией, а не на создании препятствий в виде условий, угроз и ультиматумов.