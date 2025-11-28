Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 13:06

Россиянки массово скупают «жидкие вибраторы», чтобы согреться в холодные вечера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Россиянки стали активнее использовать необычный интимный гаджет. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, речь идёт о «жидких вибраторах», популярность которых за последнее время подскочила аж на 25%.

По данным Telegram-канала, продавцы фиксируют рекордный спрос на интимные товары с вибрацией. Однако врачи предупреждают о вреде частого использования: возможны нарушения микрофлоры, травмы слизистых и инфекции, а также аллергия. Кроме того, частое применение «жидких вибраторов» может вызывать привыкание и больше не давать желаемых ощущений.
Врач призвала россиянок не лечить насморк с помощью вибратора
Врач призвала россиянок не лечить насморк с помощью вибратора

Ранее российская онлайн-модель пострадала при взрыве интимной игрушки. Как оказалось, случай в стране не первый. Россиянка воспользовалась для интимного стрима вибратором Lovense. Устройство, по её словам, взорвалось прямо у неё в трусах.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar