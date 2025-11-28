Россиянки массово скупают «жидкие вибраторы», чтобы согреться в холодные вечера

Россиянки стали активнее использовать необычный интимный гаджет. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, речь идёт о «жидких вибраторах», популярность которых за последнее время подскочила аж на 25%.

По данным Telegram-канала, продавцы фиксируют рекордный спрос на интимные товары с вибрацией. Однако врачи предупреждают о вреде частого использования: возможны нарушения микрофлоры, травмы слизистых и инфекции, а также аллергия. Кроме того, частое применение «жидких вибраторов» может вызывать привыкание и больше не давать желаемых ощущений.

Ранее российская онлайн-модель пострадала при взрыве интимной игрушки. Как оказалось, случай в стране не первый. Россиянка воспользовалась для интимного стрима вибратором Lovense. Устройство, по её словам, взорвалось прямо у неё в трусах.