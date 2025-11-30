На певицу МакSим подали в суд из-за долгов по коммуналке

Певица МакSим оказалась в центре судебного разбирательства из-за неуплаты коммунальных услуг. Сумма её задолженности по двум объектам недвижимости превышает 200 тысяч рублей, узнал SHOT.

Основная часть задолженности связана с большой квартирой звезды, площадь которой составляет 300 квадратных метров, расположенной в одном из самых известных ЖК столицы «Триумф-Палас». Именно за эту элитную недвижимость долг составляет 173 тысячи рублей.

За вторую квартиру площадью 67 квадратных метров, которая расположена на 26-м уровне знаменитого небоскрёба, числится несущественный для такого жилья долг в размере 18 тысяч рублей. Эта недвижимость перешла в собственность МакSим 18 лет назад. На сегодняшний день, согласно анализу рынка, цена подобных апартаментов может составлять около 60 миллионов рублей.

Примечательно, что третья квартира звезды демонстрирует образцовое состояние платежей. В то время как по двум объектам в «Триумф-Паласе» накопились долги, за апартаментами в ЖК «Дом на Истринской» площадью 120 квадратных метров купленными за 52 миллиона рублей, полностью отсутствуют какие-либо финансовые обязательства перед управляющей компанией.

