Охранника в Южной Корее два года судили за чокопай из общего холодильника в офисе

В Южной Корее произошел пересмотр дела 41-летнего сотрудника службы безопасности, который был оштрафован на $34 за кражу двух шоколадных пирожных стоимостью менее доллара. Апелляционный суд оправдал мужчину, отменив решение нижестоящей инстанции. Судьи учли, что в компании десятилетиями существовала неформальная договорённость о свободном доступе к офисному холодильнику, и подобные действия ранее не считались правонарушением, сообщает портал khan.co.kr.

«Исходя из таких обстоятельств, трудно признать у обвиняемого умысел на кражу», — говорится в решении суда.

В официальном заявлении, распространенном через профсоюз, восстановленный в правах сотрудник выразил глубокое облегчение. Он подчеркнул, что рад возвращению доброго имени как себе, так и своим коллегам.

История, вызвавшая общественный резонанс, началась 18 января 2024 года. Охранник на объекте Hyundai Motor, работавший в ночную смену, взял пирожное Choco Pie из холодильника подрядчика. Этот поступок был замечен менеджером через камеры наблюдения, из-за чего была вызвана полиция. Однако выяснилось, что это была многолетняя, хоть и неофициальная, практика: водители утренних смен делились сладостями с ночными охранниками. Несмотря на это, полиция не закрыла дело, и охраннику грозило увольнение и крупный штраф.

После полутора лет судебных разбирательств, в мае 2025 года, суд признал его виновным, назначив символический штраф в 50 000 вон, сославшись на отсутствие у водителя права распоряжаться корпоративным имуществом. Этот случай вызвал волну возмущения в стране, приведя к протестам и разбирательствам между чиновниками и судьями по поводу неоправданно долгого расследования. В итоге, после вмешательства гражданского комитета, охранника оправдали и разрешили вернуться на работу.

