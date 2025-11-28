Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 13:36

ЦБ расширил тарифный коридор ОСАГО на 15% для всех видов транспорта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центробанк с 9 декабря 2025 года расширяет тарифный коридор по ОСАГО на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Об этом говорится в релизе регулятора.

«С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15 процентов в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40 процентов», — говорится в сообщении.

В ЦБ пояснили, что это позволит страховым компаниям предлагать полисы по более справедливой стоимости, точнее учитывающей риски водителей.

Для россиян срок ремонта автомобиля по ОСАГО оказался важнее качества, заявил эксперт
Для россиян срок ремонта автомобиля по ОСАГО оказался важнее качества, заявил эксперт

Ранее власти трёх регионов — Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края — внесли в местные парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога. Планируемое увеличение тарифов будет соответствовать показателям инфляции.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Центробанк
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar