ЦБ расширил тарифный коридор ОСАГО на 15% для всех видов транспорта

Центробанк с 9 декабря 2025 года расширяет тарифный коридор по ОСАГО на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Об этом говорится в релизе регулятора.

«С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15 процентов в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40 процентов», — говорится в сообщении.

В ЦБ пояснили, что это позволит страховым компаниям предлагать полисы по более справедливой стоимости, точнее учитывающей риски водителей.

Ранее власти трёх регионов — Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края — внесли в местные парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога. Планируемое увеличение тарифов будет соответствовать показателям инфляции.