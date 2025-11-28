Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 13:48

«Иначе катастрофа»: Эксперт объяснил, почему Киев должен согласиться на условия России

Аналитик InfoBRICS: Украине пора принять условия прекращения огня РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украине следует как можно быстрее принять условия российского прекращения огня, иначе ситуация на фронте станет ещё более катастрофической. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Единственный способ для Киева избежать ещё большей катастрофы для своих солдат — сдаться и быстро принять условия российского прекращения огня. Любое продолжение конфликта кажется крайне опасным и непоследовательным для Украины», — указано в статье.

Аналитик считает, что стратегия командования ВСУ стала одним из ключевых факторов кризиса: украинские войска продолжают бросать огромные силы на удержание каждого города, но это лишь оборачивается масштабными потерями и не останавливает продвижение российских сил.

«Рано говорить о мире»: В Кремле остудили ожидания скорого завершения конфликта на Украине
«Рано говорить о мире»: В Кремле остудили ожидания скорого завершения конфликта на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что ВС России под Одессой уничтожили аэродром с натовскими инструкторами. Кроме того, российские беспилотники атаковали объект Нацгвардии на северной окраине Павлограда.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar