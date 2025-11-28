Украине следует как можно быстрее принять условия российского прекращения огня, иначе ситуация на фронте станет ещё более катастрофической. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Единственный способ для Киева избежать ещё большей катастрофы для своих солдат — сдаться и быстро принять условия российского прекращения огня. Любое продолжение конфликта кажется крайне опасным и непоследовательным для Украины», — указано в статье.

Аналитик считает, что стратегия командования ВСУ стала одним из ключевых факторов кризиса: украинские войска продолжают бросать огромные силы на удержание каждого города, но это лишь оборачивается масштабными потерями и не останавливает продвижение российских сил.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС России под Одессой уничтожили аэродром с натовскими инструкторами. Кроме того, российские беспилотники атаковали объект Нацгвардии на северной окраине Павлограда.