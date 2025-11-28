Житель Красноярского края разбил лицо мэру за «плохую работу»

В Енисейске Красноярского края местный житель напал на главу города Валерия Никольского. Инцидент произошёл в здании администрации во время личного приёма граждан. Информацию об инциденте подтвердили в региональном управлении СКР.

Во время встречи с Никольским один из присутствующих мужчин выразил резкое недовольство действиями представителей власти и местного самоуправления. В ходе словесной перепалки он применил физическую силу к главе города, причинив ему телесные повреждения. Подозреваемый был задержан, и в настоящее время решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

По словам самого Никольского, агрессора не знает, но уверен, что он не активист. Он также сообщил, что нападавший ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками, а его семья якобы состоит на учёте в связи с проблемами с алкоголем.

Никольский — об инциденте. Видео © Telegram / Kras Mash

«Так на проблемы города не обращают внимание. Это не личные проблемы. Я его никогда не видел», — прокомментировал произошедшее Никольский в беседе с Telegram-каналом Kras Mash.

СК проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту нападения. Оно квалифицировано по части 2 статьи 318 УК РФ, предусматривающей ответственность за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, к представителю власти. В настоящее время следователи выясняют все детали инцидента и решают вопрос о мере пресечения для задержанного.

