Разнимавший драку в Петербурге вице-губернатор Вологодской области ушёл в отставку
Иван Иноземцев. Обложка © vologda-oblast.ru
В Вологодской области в отставку ушёл первый заместитель губернатора Иван Иноземцев. Губернатор региона Георгий Филимонов уже удовлетворил его прошение, сообщает сетевое издание «Вологда регион».
Иноземцев занимал ответственный пост не более полугода — с мая 2025 года. В его ведении находились вопросы региональной безопасности, реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и взаимодействие с силовыми структурами. Он заступил на госслужбу в 1999 году в системе МВД. С 2016 по 2025 год работал в центральном аппарате ведомства перед переходом в правительство Вологодской области.
Ранее Life.ru сообщал, что Иван Иноземцев был задержан 19 октября после того, как разнимал драку с предпринимателем из Пскова Александром Марским в премиальном отеле Palace Bridge Hotel в Петербурге. В Северную столицу вице-губернатор Вологодской области прибыл с частным визитом вместе с семьёй. Губернатор региона заступился за своего зама после инцидента, охарактеризовав его поведение как «достойное».
