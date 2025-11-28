Разнимавший драку в Петербурге вице-губернатор Вологодской области ушёл в отставку

Иноземцев занимал ответственный пост не более полугода — с мая 2025 года. В его ведении находились вопросы региональной безопасности, реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и взаимодействие с силовыми структурами. Он заступил на госслужбу в 1999 году в системе МВД. С 2016 по 2025 год работал в центральном аппарате ведомства перед переходом в правительство Вологодской области.