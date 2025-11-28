Объявлены финалисты V Российской премии в сфере креативных индустрий

Представлены финалисты V юбилейной Российской премии в сфере креативных индустрий. В этом году подали более 1200 заявок, а в шорт-лист попали 33 проекта из 11 номинаций. Впервые появилась категория «Молодые профессионалы» от «Таврида.АРТ» — для тех, кто продвигает культурные ценности среди молодёжи.

«Пять лет назад было понятно, что креативный потенциал нашей страны огромен, но он был рассредоточенным, несистематизированным и зачастую не имел площадки для признания. Именно тогда, при личной поддержке Сергея Владиленовича Кириенко, и была заложена основа этой Премии. Он отреагировал на желание индустрии создать кросс-индустриальную профессиональную премию, которая будет охватывать все сферы креативных индустрий», — сказал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

Участники пресс-конференции — от Президентского фонда культурных инициатив до концертного зала «Зарядье» — сошлись во мнении: премия стала признанным институтом и помогает креативу развиваться не только в столицах, но и в малых городах. Уже 1 декабря в «Зарядье» выберут победителей и вручат символическую статуэтку-«семечко».

Финалисты V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий: «Креативный регион»: Тюменская область, Челябинская область, Республика Башкортостан. «Креативное событие»: Первая международная биеннале экологического искусства; Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар — 2025»; Международный музыкальный конкурс «Интервидение». «Культурный код»: проект «Русское чаепитие Гжель»; «Друзья Петербурга» — проект ПАО «Газпром»; сериал «Подслушано в Рыбинске». «Креативная интеграция»: АК «АЛРОСА» и Единый ресурсный центр Республики Саха (Якутия) за Арктическую креативную академию; Фонд Андрея Мельниченко — за Всероссийский паблик-арт фестиваль «СМЕНА»; госкорпорация «Росатом» — за музей «АТОМ». «Агрокреаномика»: проект «Не может быть! Или приключения Забавы»; Парижская неделя моды (Челябинская область); арт-резиденция «Маскага». «Креативные инновации»: ИИ-сервис «Николай Иронов»; экосистема MAIKERS; ИИ-помощник «ГигаЧат». «Креативный тренд»: My Matreshka; проект «Мордовский морёный дуб» компании INCRUA; Система импакт-контента («Национальная Медиа Группа»). «Импульс воздействия»: креативный кластер «Квадрат»; сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»; Международный фестиваль детского и семейного кино и анимации «Медвежонок». «Глобальная креаномика»: институт развития городов «Полис»; Московский кластер видеоигр и анимации; Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке». «Компетенции в креаномике»: Лаборатория креативных индустрий Московской школы управления СКОЛКОВО; Global Creative Hub; академия гостеприимства Cosmos. «Креативный город»: Выкса (Нижегородская область), Юрьевец (Ивановская область), «Татнефть», трансформация Альметьевска.

Премия учреждена в 2021 году АНО «Креативная экономика» при поддержке Администрации Президента. За это время она получила более 6000 заявок со всей страны и собрала реестр ведущих практик в сфере креативной экономики. Среди прошлых лауреатов — арт-парк «Никола-Ленивец» и фестиваль «Таврида.АРТ».

