Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 14:16

В России завершился приём заявок на отбор музыкального контента для молодёжи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Egor Tetiushev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Egor Tetiushev

Завершился приём заявок на третий специальный музыкальный отбор контента для детей и молодежи, организованный Президентским фондом культурных инициатив (ПФКИ). Это первый отбор в 2026 году, который привлёк внимание творческих коллективов и артистов со всей страны. На сайт контент.пфки.рф было подано 413 заявок, из которых 272 были полностью оформлены и приняты к рассмотрению. Участники отобрали свои музыкальные проекты, представляющие разнообразные жанры и форматы, с общей стоимостью более 2,6 миллиардов рублей. Заявки поступили из 44 регионов России, что подтверждает высокий интерес к инициативе.

Проекты были представлены в пяти ключевых тематических направлениях, которые определяются в рамках Указа Президента РФ № 809. Наибольшее количество заявок было представлено в категории «Культурный код» — 45,2%, что свидетельствует о значимости культурных ценностей для современной молодежной аудитории. Направление «Семья – наша сила» набрало 16,9% заявок, «Герои прошлого, настоящего и будущего» — 15,4%, а на такие темы как «Страна возможностей» и «Единство народов России» пришлось 12,3% и 9,9% заявок соответственно.

Цель отборочной кампании — поддержать музыкальные проекты, которые способствуют формированию позитивных ценностей среди молодежи и создаются в популярных жанрах. Ожидается, что поддержанные проекты смогут охватить миллионы слушателей и зрителей в возрасте от 6 до 35 лет. Все предложенные музыкальные произведения должны иметь ценностный контент, соответствующий духу нацпроекта «Молодёжь и дети».

В Национальном центре «Россия» подвели итоги фестиваля народов СНГ
В Национальном центре «Россия» подвели итоги фестиваля народов СНГ

Следующий этап отбора включает оценку заявок независимыми экспертами. Лучшие проекты будут приглашены на очную презентацию перед продюсерским комитетом, где авторы смогут представить свои идеи, обосновать актуальность проектов для целевой аудитории, а также представить подробную смету и стратегию продвижения. Презентация также включает оценку потенциальных охватов и ценности каждого проекта.

Экспертная комиссия, возглавляемая народным артистом России Игорем Бутманом, а также продюсерский комитет под руководством президента ГПМ Радио Юрия Костина, будут принимать окончательное решение о поддержке проектов. Данный процесс включает два этапа экспертизы: первичный и после доработки заявок.

До этого в рамках прошлых отборочных кампаний, было поддержано 147 музыкальных проектов на сумму 1,2 миллиарда рублей. В результате этого были созданы более тысячи единиц контента, включая 776 музыкальных треков, 327 клипов, 272 муд-видео и 5 трансляций концертов, что значительно обогатило культурную палитру страны и стало важным вкладом в развитие российской музыкальной индустрии.

Состоялось закрытие фестиваля театральных искусств имени Достоевского
Состоялось закрытие фестиваля театральных искусств имени Достоевского

Ранее Life.ru сообщал, что на фестивале «Народы России и СНГ» представили фильм «Последний свидетель», над которым работали кинематографисты из России, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Также был показан проект «МЕСТА», посвящённый природным объектам, культурным памятникам, ремёслам и кухне разных народов России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar