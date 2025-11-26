В России завершился приём заявок на отбор музыкального контента для молодёжи

Завершился приём заявок на третий специальный музыкальный отбор контента для детей и молодежи, организованный Президентским фондом культурных инициатив (ПФКИ). Это первый отбор в 2026 году, который привлёк внимание творческих коллективов и артистов со всей страны. На сайт контент.пфки.рф было подано 413 заявок, из которых 272 были полностью оформлены и приняты к рассмотрению. Участники отобрали свои музыкальные проекты, представляющие разнообразные жанры и форматы, с общей стоимостью более 2,6 миллиардов рублей. Заявки поступили из 44 регионов России, что подтверждает высокий интерес к инициативе.

Проекты были представлены в пяти ключевых тематических направлениях, которые определяются в рамках Указа Президента РФ № 809. Наибольшее количество заявок было представлено в категории «Культурный код» — 45,2%, что свидетельствует о значимости культурных ценностей для современной молодежной аудитории. Направление «Семья – наша сила» набрало 16,9% заявок, «Герои прошлого, настоящего и будущего» — 15,4%, а на такие темы как «Страна возможностей» и «Единство народов России» пришлось 12,3% и 9,9% заявок соответственно.

Цель отборочной кампании — поддержать музыкальные проекты, которые способствуют формированию позитивных ценностей среди молодежи и создаются в популярных жанрах. Ожидается, что поддержанные проекты смогут охватить миллионы слушателей и зрителей в возрасте от 6 до 35 лет. Все предложенные музыкальные произведения должны иметь ценностный контент, соответствующий духу нацпроекта «Молодёжь и дети».

Следующий этап отбора включает оценку заявок независимыми экспертами. Лучшие проекты будут приглашены на очную презентацию перед продюсерским комитетом, где авторы смогут представить свои идеи, обосновать актуальность проектов для целевой аудитории, а также представить подробную смету и стратегию продвижения. Презентация также включает оценку потенциальных охватов и ценности каждого проекта.

Экспертная комиссия, возглавляемая народным артистом России Игорем Бутманом, а также продюсерский комитет под руководством президента ГПМ Радио Юрия Костина, будут принимать окончательное решение о поддержке проектов. Данный процесс включает два этапа экспертизы: первичный и после доработки заявок.

До этого в рамках прошлых отборочных кампаний, было поддержано 147 музыкальных проектов на сумму 1,2 миллиарда рублей. В результате этого были созданы более тысячи единиц контента, включая 776 музыкальных треков, 327 клипов, 272 муд-видео и 5 трансляций концертов, что значительно обогатило культурную палитру страны и стало важным вкладом в развитие российской музыкальной индустрии.

