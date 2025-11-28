Тёплая зима может привести к подорожанию вина в России

Винодельни России могут столкнуться с неурожаем из-за аномально тёплой зимы, что потенциально приведёт к росту цен на вино для потребителей. Такой прогноз озвучил винодел Андрюс Юцис в беседе с корреспондентом издания «Постньюс».

Эксперт пояснил, что основная проблема заключается в повышенной температуре, из-за которой в виноградной лозе не прекращается сокодвижение. Это делает невозможной проведение обязательной обрезки растений.

Юцис добавил, что если эту процедуру так и не удастся выполнить, это напрямую грозит неурожаем. Нужными условиями считается зима с температурой воздуха не больше +5 °C.

Ранее Life.ru сообщал, что к 2035 году доля российских вин на рынке будет составлять 80%. Для достижения этой амбициозной цели необходимы время и значительное расширение площадей виноградников. Текущие показатели составляют около 114 тысяч гектаров, но этот объём требуется как минимум удвоить.