Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 ноября, 14:05

Тёплая зима может привести к подорожанию вина в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rostislav_Sedlacek

Винодельни России могут столкнуться с неурожаем из-за аномально тёплой зимы, что потенциально приведёт к росту цен на вино для потребителей. Такой прогноз озвучил винодел Андрюс Юцис в беседе с корреспондентом издания «Постньюс».

Эксперт пояснил, что основная проблема заключается в повышенной температуре, из-за которой в виноградной лозе не прекращается сокодвижение. Это делает невозможной проведение обязательной обрезки растений.

Юцис добавил, что если эту процедуру так и не удастся выполнить, это напрямую грозит неурожаем. Нужными условиями считается зима с температурой воздуха не больше +5 °C.

Роскачество назвало лучшие российские вина сезона 2025–2026
Роскачество назвало лучшие российские вина сезона 2025–2026

Ранее Life.ru сообщал, что к 2035 году доля российских вин на рынке будет составлять 80%. Для достижения этой амбициозной цели необходимы время и значительное расширение площадей виноградников. Текущие показатели составляют около 114 тысяч гектаров, но этот объём требуется как минимум удвоить.

Вероника Бакумченко
