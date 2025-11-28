МАИН: Введение периода охлаждения по сделкам с жильём не поможет в борьбе по «схеме Долиной»

Эксперт пояснила, что данная инициатива лишь создаст дополнительные сложности для риелторов и граждан, участвующих в сделках. По её словам, предлагаемая мера является имитацией деятельности, поскольку не решает коренных проблем на рынке недвижимости. Радченко подчеркнула, что подобные методы неэффективны в борьбе со «схемами Ларисы Долиной», ведь певицу мошенники вели несколько месяцев. Президент МАИН отметила, что в стране уже существуют достаточные законы для защиты граждан от недобросовестных махинаций. Она заключила, что вместо введения новых норм органам власти следует обеспечить качественное исполнение нынешних мер.