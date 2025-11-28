Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 14:08

МАИН: Введение периода охлаждения по сделкам с жильём не поможет в борьбе по «схеме Долиной»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /shisu_ka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /shisu_ka

Введение семидневного периода охлаждения для сделок с недвижимостью не принесёт практической пользы. Своё мнение высказала президент международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко беседе с изданием «Постньюс».

Эксперт пояснила, что данная инициатива лишь создаст дополнительные сложности для риелторов и граждан, участвующих в сделках. По её словам, предлагаемая мера является имитацией деятельности, поскольку не решает коренных проблем на рынке недвижимости. Радченко подчеркнула, что подобные методы неэффективны в борьбе со «схемами Ларисы Долиной», ведь певицу мошенники вели несколько месяцев. Президент МАИН отметила, что в стране уже существуют достаточные законы для защиты граждан от недобросовестных махинаций. Она заключила, что вместо введения новых норм органам власти следует обеспечить качественное исполнение нынешних мер.

Российская пенсионерка продала квартиру по «схеме Долиной» сразу двум покупателям
Российская пенсионерка продала квартиру по «схеме Долиной» сразу двум покупателям

Напомним, что в Государственной думе предложили ввести семидневный период охлаждения для сделок купли-продажи недвижимости, чтобы защитить граждан от мошеннических схем. Инициатива предполагает поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», вводящие временную заморозку средств покупателя на семидневный срок. Регистрация перехода права собственности будет осуществляться только по истечении этого периода.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar