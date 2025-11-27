Российская пенсионерка продала квартиру по «схеме Долиной» сразу двум покупателям. Шокирующая история, о которой рассказывает SHOT, произошла в Волгоградской области.

По данным телеграм-канала, бизнесмен из Волжского решил купить в городе квартиру за 2,2 млн рублей у 70-летней пенсионерки Валентины. Женщина заявила, что продаёт жильё, чтобы переехать к сестре. Она заверила, что выписалась из квартиры, подготовила все нужные документы и на камеру подтвердила, что продаёт квартиру не под воздействием мошенников.

После заключения сделки пенсионерка попросила у покупателя две недели, чтобы собрать вещи и съехать. Когда срок подходил к концу, мужчина связался с Валентиной, но она попросила ещё несколько дней, сообщив, что её сестра умерла, и ей нужно заняться похоронами. Однако спустя время пенсионерка аннулировала сделку, заявив, что была под влиянием мошенников.

В итоге бизнесмен остался без денег и жилья. А чуть позже узнал, что за эту же квартиру за девять дней до его сделки другой покупатель внёс залог 100 тысяч рублей. В итоге обманутый покупатель подал на женщину в суд: он уверен, что бабуля решила просто навариться на обоих клиентах. Мужчина также заявил, что сестры у хозяйки нет, и переезжать она никуда не собиралась.