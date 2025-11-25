В Благовещенске суд не позволил обманутой пенсионерке провернуть «схему Долиной»
В Благовещенске суд отказал обманутой пенсионерке в возврате квартиры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deek
В Благовещенске 65-летняя пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, не смогла вернуть свою квартиру через суд и новую владелицу признали добросовестным покупателем. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
Летом 2024 года женщину обманули лже-сотрудники ФСБ, убедив взять кредиты на сумму около 1,3 миллиона рублей и продать квартиру для её «сокрытия» от несуществующих уголовных дел. Все деньги пенсионерка перевела мошенникам. Она продала свою жилплощадь мужчине по цене ниже рыночной, а тот уже в сентябре того же года перепродал её третьей стороне.
«В суде истец требовала признать обе сделки недействительными, вернуть ей жильё, а женщину — признать недобросовестным приобретателем. Она утверждала, что действовала под влиянием существенного заблуждения, навязанного мошенниками. Однако суд посчитал возможным оставить квартиру новой владелице, удовлетворив её встречный иск о признании добросовестным приобретателем», — говорится в сообщении суда.
Таким образом, несмотря на то, что истец была признана потерпевшей по уголовному делу, гражданский суд не обнаружил оснований для изъятия квартиры у её текущей владелицы.
Сейчас на рынке жилья наблюдается «эффект Долиной», когда сделки аннулируются из-за продажи под давлением мошенников. Сама певица летом 2024 года попалась на удочку аферистов — она продала свою квартиры площадью 236 кв. м. и отдала деньги мошенникам. Затем Долина добивалась отмены сделки. В марте 2025 года суд принял решение в её пользу и распорядился вернуть недвижимость владелице. Совокупный ущерб Долиной с комиссиями и расходами превысил 317 млн. Покупательницей квартиры была 34-летняя Полина Лурье, которая честно купила недвижимость, но осталась без денег и жилья. Она намерена взыскать с Долиной 112 млн рублей.
