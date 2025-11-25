В Благовещенске суд не позволил обманутой пенсионерке провернуть «схему Долиной»

В Благовещенске 65-летняя пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, не смогла вернуть свою квартиру через суд и новую владелицу признали добросовестным покупателем. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.

Летом 2024 года женщину обманули лже-сотрудники ФСБ, убедив взять кредиты на сумму около 1,3 миллиона рублей и продать квартиру для её «сокрытия» от несуществующих уголовных дел. Все деньги пенсионерка перевела мошенникам. Она продала свою жилплощадь мужчине по цене ниже рыночной, а тот уже в сентябре того же года перепродал её третьей стороне.

«В суде истец требовала признать обе сделки недействительными, вернуть ей жильё, а женщину — признать недобросовестным приобретателем. Она утверждала, что действовала под влиянием существенного заблуждения, навязанного мошенниками. Однако суд посчитал возможным оставить квартиру новой владелице, удовлетворив её встречный иск о признании добросовестным приобретателем», — говорится в сообщении суда.

Таким образом, несмотря на то, что истец была признана потерпевшей по уголовному делу, гражданский суд не обнаружил оснований для изъятия квартиры у её текущей владелицы.