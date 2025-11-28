ТЦ в России из-за падения спроса стали переформатировать в склады

Владельцы торговых центров по всей стране всё чаще отказываются от классической торговли и сдают свои объекты в аренду как склады. На начало четвёртого квартала 2025 года таких помещений накопилось уже 587 тыс. кв. м — это 15% всего вакантного торгового фонда в России. Об этом сообщает РБК.

Больше всего подобных площадей сосредоточено в Москве и области — 232 тыс. кв. м. Петербург с Ленобластью дают ещё 68 тыс. кв. м, а оставшиеся 286 тыс. кв. м приходятся на другие регионы. Существенную часть этих помещений (23%) составляют бывшие магазины иностранных ретейлеров — Desport, Selgros и старые торговые площади IKEA, которые теперь активно используют маркетплейсы.

Однако сдавать ТЦ под склады становится всё сложнее: ставки в Москве выше, чем на обычные склады класса А, а ряд объектов упирается в ограничения по разрешённому использованию земли и запреты на въезд большегрузов. Консультанты отмечают, что арендаторы предпочитают более дешёвые и специализированные склады, поэтому привлекательность бывших ТЦ постепенно падает.

Тем не менее, локации в черте города могут стать преимуществом, и эксперты не исключают роста такого предложения, если рынок продолжит смещаться в сторону логистики.

Ранее Life.ru писал, что в России стало меньше книжных магазинов: закрылось 338, а открылось всего 135. Основной фактор сокращения – конкуренция со стороны онлайн-маркетплейсов, на которые приходится более половины (58%) продаж бумажных книг. Онлайн-площадки предлагают более низкие цены и имеют преимущества в налогообложении.