28 ноября, 13:58

Минюст внёс Human Rights Watch* в список нежелательных в России организаций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Деятельность американской правозащитной организации Human Rights Watch* («Защита прав человека»*) объявлена нежелательной в России. Соответствующее решение принято Министерством юстиции, о чём свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Также в перечень включили украинскую компанию GSC Game World* (известную как «ГСК игровой мир»*).

Human Rights Watch* — правозащитная организация, существует с 1978 года. Она занимается мониторингом нарушений прав человека более чем в 70 странах. В России сайт организации заблокировали в 2022 году, после начала СВО.

Ранее Минюст внёс организации из Британии и Грузии в список нежелательных в России. Речь идёт о «Всемирной организации «Международный дом»* и общественном движении за доступность правосудия «Анмуд»*

* Деятельность организаций признана нежелательной на территории России.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Общество
