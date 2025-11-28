Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 ноября, 14:43

Футболист Мацей Рыбус развелся с Ланой Байматовой после семи лет брака

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ___lanochka___

Суд официально расторг брак между россиянкой Ланой Байматовой и экс-футболистом «Спартака» Мацеем Рыбусом. Ходатайство было удовлетворено Хорошевским районным отделом органа. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иск о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества был подан Ланой. Суд удовлетворил её требования, но полный текст решения пока не опубликован. Пара была вместе с 2018 года.

Мацей Рыбус большую часть карьеры провёл в России, где добился главных успехов с «Локомотивом». Именно в составе этой сборной он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Мацей также играл за «Спартак». Однако решение строить карьеру в РФ, как он сам отмечал, привело к прекращению вызовов в сборную Польши, карьеру в которой ему пришлось завершить в 2022 году.

Ранее казанский «Рубин» официально объявил о расставании с защитником Мацеем Рыбусом в связи с окончанием срока его контракта. В сообщении клуба выражается благодарность футболисту и пожелание успехов в его дальнейшей профессиональной деятельности. Польский футболист выступал за команду с лета 2023 года.

Вероника Бакумченко
