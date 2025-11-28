Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 14:28

Суд обязал Марата Башарова платить алименты на девятилетнего сына

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

В Москве мировой судья обязал актёра Марата Башарова выплачивать алименты на ребёнка от его третьей жены Елизаветы Башаровой (Шевырковой). Как сообщили в суде, решение было вынесено 25 ноября после обращения бывшей супруги артиста.

Суд издал приказ о начале взыскания алиментов с Башарова. Пара рассталась около пяти лет назад, но вопрос материального обеспечения их общего ребёнка официально решён только сейчас.

Стоит отметить, что брак Марата Башарова и Елизаветы продлился менее трех лет и завершился разводом в 2019 году. Причиной расставания стали частые конфликты, в ходе которых Елизавета заявляла о физическом насилии со стороны артиста. У пары есть общий сын Марсель, которому сейчас девять лет.
Ранее Life.ru писал, что Марат Башаров сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной Асей Борисовой. Предыдущие браки Башарова с Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой сопровождались скандалами.

