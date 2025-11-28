Москвичка с ножом напала на кассира магазина и похитила косметику

Инцидент произошёл на Шипиловской улице. Злоумышленниуа попыталась вынести из магазина косметику, спрятав её в свою сумку. При попытке задержания кассиром, нападавшая пустила в ход нож, ранив сотрудницу в ногу, и сбежала. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Полиция оперативно установила личность и задержала подозреваемую – 43-летнюю москвичку с неоднократными судимостями. Похищенное к тому времени уже было ею продано.