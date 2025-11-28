Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 14:26

Москвичка с ножом напала на кассира магазина и похитила косметику

В районе Зябликово на юго-востоке Москвы женщина с ножом совершила нападение на кассира, пытаясь похитить косметику из магазина. После инцидента злоумышленница скрылась, однако впоследствии была задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Кадры инцидента в магазине. Видео © Max / Петровка, 38

Инцидент произошёл на Шипиловской улице. Злоумышленниуа попыталась вынести из магазина косметику, спрятав её в свою сумку. При попытке задержания кассиром, нападавшая пустила в ход нож, ранив сотрудницу в ногу, и сбежала. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Полиция оперативно установила личность и задержала подозреваемую – 43-летнюю москвичку с неоднократными судимостями. Похищенное к тому времени уже было ею продано.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье »Разбой«. Она заключена под стражу», — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в супермаркете произошла стрельба после конфликта между посетителями. По информации регионального главка МВД, пострадала женщина.

Обложка © Max / Петровка, 38

Наталья Демьянова
