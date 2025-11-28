Россия и США
28 ноября, 14:52

За четыре часа ПВО сбила 13 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gph-foto.de

Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО за четыре часа — с 13:00 до 17:00 — уничтожили 13 украинских беспилотников. Дроны самолетного типа были перехвачены над несколькими регионами страны и над Азовским морем.

Больше всего аппаратов сбили над Брянской областью — шесть. Еще три удалось уничтожить над Курской областью, два — над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику перехватили в Ростовской и Орловской областях. Ведомство подчеркивает, что атака была масштабной, но все цели удалось ликвидировать дежурными средствами ПВО.

Напомним, что ранее в Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
