Огромная змея набросилась на россиянина на Бали, когда он спасал жабу

Необычная сцена разыгралась на одной из вилл на Бали: к россиянам, отдыхавшим у себя во дворе, сначала запрыгнула крупная жаба. Спустя минуту рядом появилась и змея, очевидно, решившая, что ей достался лёгкий ужин. Кадрами подлился телеграм-канал SHOT.

Змея напала на россиянина на Бали. Видео © Telegram/ SHOT

Пара попыталась придумать, как спасти амфибию, но голодная рептилия действовала быстрее. Внезапно змея сорвалась с места и бросилась не на жабу, а на хозяина виллы. Мужчина в последний момент отпрыгнул, успев заснять атаку на камеру.

Ранее Life.ru писал, что русский турист погиб на Бали от укуса змеи. Он провёл более месяца в коме в местной клинике, где лечение обошлось его семье в 10 миллионов рублей.