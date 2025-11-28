Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 15:30

Новак рассказал, сколько кубометров газа Россия поставила Венгрии за 10 месяцев

Россия продолжает стабильно обеспечивать Венгрию энергоресурсами, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, за первые десять месяцев 2025 года в Венгрию поставлено 5,4 млрд кубометров газа. Для сравнения — в прошлом году объём достигал 8,6 млрд кубометров.

Новак — о поставках газа Венгрии. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«И здесь Венгрия, конечно, пользуется конкурентным преимуществом, потому что не СПГ покупает, а долгосрочные трубопроводные поставки природного газа из России», пояснил Новак журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он также отметил, что поставки нефти продолжаются в прежнем режиме. Для Венгрии Евросоюзом были сделаны исключения по санкциям, что позволяет стране получать сырьё на местные НПЗ без ограничений.

Ранее Life.ru писал, что в Будапеште прошёл митинг против втягивания Венгрии в войну с Россией. Участники протеста считают, что украинский конфликт мог бы и не начаться, если бы НАТО учитывало требования России и соблюдало Минские соглашения.

Полина Никифорова
