Хозяйка «пыточного рехаба» в Подмосковье сама явилась на допрос в СК
Анна Хоботова, организатор подмосковного реабилитационного центра, где издаевались над подростками, была задержана следователем после того, как сама явилась на допрос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Организатор реабилитационного центра явилась к следователю сама. После допроса она была задержана», — сказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы Мособлсуда, Хоботовой предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, ей инкриминируются пункты «г», «е» части второй статьи 117, часть третья статьи 127 и пункты «а», «в» части второй статьи 238 УК России. Прокуратура сообщила, что суд в ближайшее время решит вопрос о её аресте.
Напомним, ранее в подмосковном Дедовске следствие раскрыло чудовищные факты о деятельности нелегального реабилитационного центра для подростков. По данным правоохранителей, воспитанников подвергали регулярным избиениям и заставляли есть собачий корм. Инцидент стал известен после госпитализации 16-летнего юноши с тяжёлыми повреждениями. В центре также нашли специальную комнату для издевательств над детьми.
