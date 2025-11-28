Хозяйка «пыточного рехаба» в Подмосковье сама явилась на допрос в СК

«Организатор реабилитационного центра явилась к следователю сама. После допроса она была задержана», — сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее в подмосковном Дедовске следствие раскрыло чудовищные факты о деятельности нелегального реабилитационного центра для подростков. По данным правоохранителей, воспитанников подвергали регулярным избиениям и заставляли есть собачий корм. Инцидент стал известен после госпитализации 16-летнего юноши с тяжёлыми повреждениями. В центре также нашли специальную комнату для издевательств над детьми.