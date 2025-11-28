Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 15:43

СМИ узнали о приостановке обвинения главе САП Украины Клименко

Обложка © Wikipedia / Миндоходов

Уголовное обвинение против Александра Клименко, возглавляющего Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины, более не оформляется. Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Все боятся Клименко вручать [подозрение]», — сказано в материале.

Как указывается в статье, уголовное преследование в отношении Клименко могло быть инициировано в связи с коррупционным расследованием, касающимся бизнесмена Тимура Миндича. Однако сейчас правоохранители приостановили процедуру юридического оформления этого подозрения и его вручения.

Вероника Бакумченко
