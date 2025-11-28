Песков: Работа в Кремле ведётся 24/7, но приоритет за «московским графиком»

Кремль постоянно отслеживает ключевые заявления, включая те, что поступают из США. Тем не менее, первостепенное внимание уделяется внутренним российским вопросам и «московскому графику», заявил Первому каналу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков, комментируя европейскую практику «ночных дежурств» для отслеживания заявлений президента США Дональда Трампа, отметил, что в Кремле подобная система мониторинга работает непрерывно, как до, так и во время президентства Трампа, и продолжит функционировать и в дальнейшем.

«Но в целом всё-таки мы предпочитаем работать по московскому графику. Он для нас главный — и единственный приоритетный», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон предложил Москве обсудить вопросы, связанные с возможным проведением США ядерных испытаний. По его словам, российская сторона уже собирает дополнительные данные о действиях Штатов и готовит предложения по дальнейшим шагам.