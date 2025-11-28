Песков раскрыл, с кем Россия ведёт переговоры по урегулированию на Украине

Россия сейчас обсуждает украинское урегулирование исключительно с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. По его словам, резолюции Европарламента о необходимости включить Европу в процесс учитывать не приходится.

«На этой стадии речь идёт о переговорах с американцами. <...> Нет, сейчас их [ЕС] нельзя принимать во внимание, конечно», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявлял, что в Кремле отслеживают важные события круглоуточно, однако первостепенное внимание уделяется внутренним российским вопросам и «московскому графику». Пресс-секретарь, комментируя европейскую практику «ночных дежурств» для отслеживания заявлений президента США Дональда Трампа, отметил, что в Кремле подобная система мониторинга работает непрерывно.