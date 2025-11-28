В Кремле сообщили о получении сведений об утверждении пунктов плана Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила информацию от Вашингтона о согласовании пунктов американского мирного плана. Это заявление прозвучало в преддверии встречи Владимира Путина с представителями США на следующей неделе, где, как ожидается, будет обсуждаться текущая версия этого плана.

«Мы получаем какие-то моменты, которые они согласовывают. Поэтому к моменту встречи на следующей неделе Путина с той делегацией, которая приедет, мы будем обладать информацией о тех вопросах, которые так или иначе обсуждались и были согласованы», — сказал представитель Кремля Первому каналу.

Как отметил Песков, тема американского мирного плана по Украине порождает значительное количество публикаций в СМИ, большинство из которых не отражают реального положения дел.

Ранее сообщалось, что план США по миру на Украине сократили до 19 пунктов. До переговоров в Женеве украинская сторона категорически отказывалась признавать потерю Донбасса и Крыма и урезать количество военных в своей армии, что, предположительно, было в американском плане.