Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 15:37

В Кремле сообщили о получении сведений об утверждении пунктов плана Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила информацию от Вашингтона о согласовании пунктов американского мирного плана. Это заявление прозвучало в преддверии встречи Владимира Путина с представителями США на следующей неделе, где, как ожидается, будет обсуждаться текущая версия этого плана.

«Мы получаем какие-то моменты, которые они согласовывают. Поэтому к моменту встречи на следующей неделе Путина с той делегацией, которая приедет, мы будем обладать информацией о тех вопросах, которые так или иначе обсуждались и были согласованы», — сказал представитель Кремля Первому каналу.

Как отметил Песков, тема американского мирного плана по Украине порождает значительное количество публикаций в СМИ, большинство из которых не отражают реального положения дел.

СМИ узнали, какое решение Трампа по Донбассу и Крыму передаст Уиткофф Путину
Ранее сообщалось, что план США по миру на Украине сократили до 19 пунктов. До переговоров в Женеве украинская сторона категорически отказывалась признавать потерю Донбасса и Крыма и урезать количество военных в своей армии, что, предположительно, было в американском плане.

