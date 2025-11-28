Дзюдоист Блиев взял первое золото после возвращения россиянам флага

На турнире Большого шлема в Абу-Даби российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золотую медаль, победив в финале монгольского спортсмена Ариунболда Энхтайвана. Это первый триумф для российских дзюдоистов после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) вернула им право выступать под национальным флагом и с гимном. Во время церемонии награждения прозвучал гимн Российской Федерации.

Турнир проходит на протяжении трёх дней. Поболеть за российских спортсменов можно с 28 по 30 ноября включительно.

Ранее стало известно, что российским дзюдоистам вернули право выступать под флагом страны. В федерации пояснили, что данное решение отражает их стремление к глобальности и ценностно-ориентированному управлению. Они подчеркнули, что дзюдо как вид спорта традиционно пропагандирует идеи дружбы, уважения и солидарности.