Бойца СВО лишили российского гражданства из-за ошибки многолетней давности

Российского военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, лишили гражданства из-за бюрократической ошибки, допущенной много лет назад. Информацию об этом передаёт издание «Фонтанка» со ссылкой на историю матери бойца.

Согласно публикации, мама военнослужащего является гражданкой России, но родила сына в Казахстане, живя там с гражданским мужем. Когда мальчику исполнилось шесть лет, то мама переехала с ребёнком в Саратовскую область. После получения вида на жительство ему оформили российское гражданство с соответствующей отметкой в свидетельстве о рождении, на основании которой он впоследствии получил внутренний и заграничный паспорта. В 2023 году мужчина заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО, где неоднократно получал ранения.

Проблемы возникли после утери паспорта во время боевых задач. В 2024 году он вернулся со справкой с передовой и смог заменить паспорт. Но спустя несколько месяцев, отправившись снова в зону СВО, оказалось, что бойца лишили гражданства и аннулировали паспорт. Выяснилось, что миграционная служба посчитала ошибочной отметку в его свидетельстве о рождении.

«Как-то так получается, что он у меня теперь не гражданин Российской Федерации, а гражданин Вселенной. Как-то это [лишение гражданства], знаете, несправедливо и неправильно», — возмутилась россиянка.

Мать военнослужащего пыталась оспорить это решение через консульство Казахстана, но получила отказ, поскольку её сын никогда не имел казахстанского гражданства. После обращения в суд, признавшего действия МВД незаконными, кассационная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение, оставив вопрос нерешённым.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении специального порядка получения гражданства и вида на жительство для иностранных участников специальной военной операции. Новые положения устанавливают упрощённую процедуру для иностранных граждан, задействованных в боевых действиях.