Киевский ТЦК официально подтвердил, что бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован. В центрах опровергли распространяемые в Сети истории о якобы его силовом задержании или требованиях взятки — по словам военкомов, это «не соответствует действительности».

Гармаша доставили в ТЦК для уточнения данных. Выяснилось, что ни брони, ни отсрочки от мобилизации у него не было. После прохождения медкомиссии футболист добровольно выбрал службу в одном из подразделений ВСУ. В ТЦК также подчеркнули, что Гармаш не высказывал никаких претензий к военнослужащим и процедуре оформления.

Ранее Life.ru писал, что за всё время спецоперации из рядов Вооружённых сил Украины дезертировали около 200 тысяч военнослужащих. При этом, на Украине сейчас насчитываются миллионы так называемых «ухилянтов», которые скрываются от призыва и просто наблюдают за происходящим со стороны.