28 ноября, 03:36

Украинский военнопленный заявил о дезертирстве сотен тысяч солдат из ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

За всё время спецоперации из рядов Вооружённых сил Украины дезертировали около 200 тысяч военнослужащих. Об этом заявил в интервью ТАСС пленный боец ВСУ Артём Садовей.

«Много сбегают. Около 100-200 тыс. людей, может, и то больше. Ушли в «самоволку», — заявил он.

Путин фразой «удержать невозможно» предрёк сворачивание фронта ВСУ
Ранее в Раде заявили, что 80% мобилизованных на Украине сбегают из учебных центров. Парламентарий констатировал, что на Украине сейчас насчитываются миллионы так называемых «ухилянтов», которые скрываются от призыва и просто наблюдают за происходящим со стороны.

А военный эксперт раскрыл, как командиры ВСУ зарабатывают на дезертирах. По его словам, большинство случаев уклонения происходит на этапе мобилизации или во время отправки в зону боевых действий. Специалист напомнил, что весной 2024 года киевский режим принял нормативные поправки, искусственно исключающие значительную часть реальных дезертиров из официальной статистики.

