Киевский режим не в состоянии содержать армию численностью 800 тысяч военнослужащих. С таким заявлением выступил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

«800 тыс. — это очень много. Мы не в силах обеспечить такое количество военнослужащих Украины. Германия — 180 тыс., Польша — 200 тыс. У нас не может быть 800 [тыс.], мы не можем в мирное время держать такую армию», — заявил Ступак.

Ранее в западных средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что мирный план американского президента Дональда Трампа предполагает сокращение ВСУ до 600 тысяч военных. При этом 25 ноября британское издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Украина уже согласилась ограничить численность своих вооружённых сил отметкой в 800 тысяч военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинским военным придется отступить, если подобные ситуации, как под Купянском, возникнут в других регионах. По его словам, в прошлом месяце ВСУ понесли потери в размере 47,5 тысячи человек. При этом пополнение за счет мобилизации (которую он охарактеризовал как принудительную) составило около 16,5 тысячи человек, а примерно 14-15 тысяч военнослужащих были возвращены в строй из госпиталей.