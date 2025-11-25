Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 15:18

FT узнала о согласии Киева ограничить численность ВСУ до 800 тысяч человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского.

При этом план Трампа по украинскому урегулированию предусматривал сокращение численности ВСУ до 600 тысяч.

Не хочет мира: Подполковник США обвинил Зеленского в саботаже
Не хочет мира: Подполковник США обвинил Зеленского в саботаже

Напомним, американский лидер одобрил мирный план по Украине из 28 пунктов, включающий отмену антироссийских санкций и сокращение численности ВСУ, а также поставил Киеву чёткий дедлайн. На фоне этого Владимир Зеленский решил скорректировать документ вместе с ЕС. 24 ноября, после переговоров США, Евросоюза и Киева в Женеве план сократили до 19 пунктов. Также параллельно СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Не исключено, что на переговорах обсуждались положения плана Трампа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • План Трампа
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar