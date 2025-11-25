FT узнала о согласии Киева ограничить численность ВСУ до 800 тысяч человек

Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского.

При этом план Трампа по украинскому урегулированию предусматривал сокращение численности ВСУ до 600 тысяч.