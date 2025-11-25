FT узнала о согласии Киева ограничить численность ВСУ до 800 тысяч человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского.
При этом план Трампа по украинскому урегулированию предусматривал сокращение численности ВСУ до 600 тысяч.
Напомним, американский лидер одобрил мирный план по Украине из 28 пунктов, включающий отмену антироссийских санкций и сокращение численности ВСУ, а также поставил Киеву чёткий дедлайн. На фоне этого Владимир Зеленский решил скорректировать документ вместе с ЕС. 24 ноября, после переговоров США, Евросоюза и Киева в Женеве план сократили до 19 пунктов. Также параллельно СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Не исключено, что на переговорах обсуждались положения плана Трампа.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.