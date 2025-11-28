Житель Москвы потребовал убрать ёлку в подъезде, задевшую его религиозные чувства

В одном из московских жилых комплексов возникла спорная ситуация вокруг новогоднего украшения подъезда. Один из жителей обратился к соседям с просьбой убрать установленную в общественном пространстве ёлку, объяснив это религиозными соображениями, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина, исповедующий ислам, пояснил, что данный символ имеет происхождение, связанное с другими верованиями, и не является нейтральным для мусульманских семей. Он подчеркнул, что его религия не позволяет даже косвенно поддерживать подобные традиции. В качестве альтернативного украшения предлагалось использовать гирлянды или зимние символы вроде снежинок.

«Для многих семей в нашем подъезде, включая мою, исходя из наших глубоких религиозных убеждений (ислам), наличие такого символа в общем пространстве является неприемлемым. Наша вера не позволяет нам принимать участие или даже косвенно одобрять подобные традиции. Мы очень уважаем ваши традиции и ваше право праздновать, но просим с пониманием отнестись и к нашим общим религиозным чувствам», — написал мужчина в чате соседей.

Однако большинство жителей не поддержали эту инициативу, сославшись на ранее проведённое обсуждение и голосование. По их словам, никто тогда не высказался против установки праздничного дерева. Мужчине ответили, что «русский дух» новогоднего праздника включается в себя традиции и обычаи, которые связаны непосредственно с историей и культурой России. По этой причине, в просьбе жителя категорично отказали.

Ранее сообщалось, что Духовное управление мусульман России утвердило новые нормативы для курьерской и логистической деятельности. Все грузы подразделяются на разрешённые (халяльные) и запрещённые (харамные) к транспортировке мусульманами. В перечень запрещённых товаров вошли алкогольная продукция, свинина, мясо животных, забитых с нарушением исламских традиций, а также предметы для азартных игр и языческих культов.