Суд отправил в СИЗО владелицу «пыточного рехаба» в Подмосковье Хоботову

Суд отправил в СИЗО на два месяца владелицу «пыточного рехаба» в Подмосковье Анну Хоботову, сообщает пресс-служба СК России. До этого она пыталась скрыться от правоохранительных органов.

Хоботова на допросе и в суде. Видео © Telegram / Следком

«По ходатайству следствия судом организатору реабилитационного центра для подростков, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Хоботова стала фигурантом уголовных дел, связанных с жестоким обращением с несовершеннолетними, их незаконным удержанием и предоставлением небезопасных услуг. Свою вину она не признаёт.

Напомним, ранее в подмосковном Дедовске следствие раскрыло чудовищные факты о деятельности нелегального реабилитационного центра для подростков. По данным правоохранителей, воспитанников подвергали регулярным избиениям и заставляли есть собачий корм. Инцидент стал известен после госпитализации 16-летнего юноши с тяжёлыми повреждениями. В центре также нашли специальную комнату для издевательств над детьми.