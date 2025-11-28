«Если ты такой умный, то почему здесь»: СК показал видео изнутри «пыточного рехаба» в Подмосковье

Сотрудники СК России опубликовали видео обысков в одном из реабилитационных центров Анны Хоботовой в Истринском районе для подростков с зависимостями. В данном учреждении несовершеннолетние подвергались издевательствами.

Сотрудники СК провели обыски в рехабе. Видео © Telegram /Следком

Следователи осмотрели помещение и провели поиск доказательств. Люди, которые находились в центре, оставляли после себя послания, показывая насколько тяжело им приходилось. В том числе, надписи: «Рехаб = смерть», «Если ты такой умный, то почему ты здесь?», «Ненавижу вас» или «Господи, спасибо большое, я еду домой».

Следственные органы добиваются заключения под стражу организатора частного реабилитационного центра для подростков. Заведение функционировало без необходимых лицензий на образовательную и медицинскую деятельность, при этом ежемесячная стоимость содержания одного подростка достигала 200 тысяч рублей. Родителям заключали официальные договоры с обещанием психологической помощи, однако вместо этого воспитанники подвергались регулярным избиениям, пыткам и другим формам жестокого обращения.

Критическим инцидентом стало госпитализация 16-летнего воспитанника с многочисленными травмами, включая повреждения головы, туловища и конечностей, а также явные следы связывания. Медики зафиксировали, что подросток поступил в бессознательном состоянии, что свидетельствует о крайней степени жестокости обращения.

В рамках расследования уже предъявлены обвинения администратору центра и одной из совершеннолетних воспитанниц, активно участвовавшей в издевательствах над другими подростками. Оба фигуранта находятся под стражей по решению суда. Недавно был задержан предполагаемый организатор преступной схемы — хозяйка рехаба Анна Хоботова, которая в ходе допроса не признала вину.

«К настоящему время следователями допрошены 24 подростка и их родители, а также работники центра. Проведён осмотр места происшествия и обыски. Назначены психолого-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

Напомним, ранее в подмосковном Дедовске следствие раскрыло чудовищные факты о деятельности нелегального реабилитационного центра для подростков. По данным правоохранителей, воспитанников подвергали регулярным избиениям и заставляли есть собачий корм. Инцидент стал известен после госпитализации 16-летнего юноши с тяжёлыми повреждениями. В центре также нашли специальную комнату для издевательств над детьми.