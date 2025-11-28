Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 18:51

Путин встретится с Уиткоффом в начале следующей недели

Делегация США прибудет в Москву уже на следующей неделе, и именно тогда состоится встреча с президетом Россиии Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы на первую половину недели.

«В первой половине недели. Мы объявим день недели своевременно. Но очевидно, что это будет первая половина недели», — рассказал Песков журналистам.

Точный день пока не называют — в Кремле обещают объявить его ближе к визиту. По словам Пескова, график уже определён, но уточнят его официально позже.

Ранее Путин подтвердил, что делегация США посетит Москву на следующей неделе. Россия, безусловно, открыта для сотрудничества, подчеркнул глава государства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
