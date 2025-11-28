Путин встретится с Уиткоффом в начале следующей недели
Обложка © TACC / POOL / Кристина Кормилицына
Делегация США прибудет в Москву уже на следующей неделе, и именно тогда состоится встреча с президетом Россиии Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы на первую половину недели.
«В первой половине недели. Мы объявим день недели своевременно. Но очевидно, что это будет первая половина недели», — рассказал Песков журналистам.
Точный день пока не называют — в Кремле обещают объявить его ближе к визиту. По словам Пескова, график уже определён, но уточнят его официально позже.
Ранее Путин подтвердил, что делегация США посетит Москву на следующей неделе. Россия, безусловно, открыта для сотрудничества, подчеркнул глава государства.
