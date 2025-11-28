Россия и США
28 ноября, 18:53

Россию не избрали в совет Международной морской организации при ООН

Обложка © Life.ru

Россия не смогла получить место в совете Международной морской организации (ИМО) при Организации Объединённых Наций. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ.

Представители ведомства констатировали, что за российскую кандидатуру отдали голоса 87 из 169 стран. При этом в министерстве акцентировали внимание на положительной динамике — текущий результат на семь голосов превысил показатели предыдущих выборов, состоявшихся в 2023 году.

Россия претендовала на членство в составе совета по категории «А», предназначенной для государств с наибольшими интересами в сфере морского судоходства. В данной категории развернулась конкурентная борьба между 11 претендентами при наличии только 10 доступных мест.

В министерстве также выразили мнение, что процесс голосования в ИМО приобрёл политическую окраску ещё в начале 2023 года, что могло повлиять на итоговые результаты выборов.

Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал выдвижение Рафаэля Гросси на пост главы ООН. Он отметил, что российская сторона хорошо знает Гросси, который в настоящее время руководит МАГАТЭ. По словам представителя Кремля, Москва будет подходить к оценке этой кандидатуры комплексно, проводя всесторонний анализ.

