«Это чудовищно!» Рудковская показала видео, где мать жестоко избивает фигуристку Костылеву

Продюсер и жена чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в своём Telegram-канале видеозапись, где мать избивает 14-летнюю фигуристку Елену Костылёву. Также были обнародованы фотографии со следами побоев.

Следы побоев у юной фигуристки Елены Костылевой после избиения собственной матерью. Фото © Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская

«Мать фигуристки Лены Костылевой бьёт дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с неё коньки. В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно!» — пишет продюсер.

По её словам, существуют и другие записи, которые настолько тяжёлые, что даже у «взрослых суровых мужчин на глазах выступают слёзы». Но в интересах фигуристки они будут представлены только в ходе судебного разбирательства.

Рудковская также раскрыла детали конфликта, заявив, что полтора года пыталась договориться с матерью фигуристки Ириной Костылевой, чтобы защитить Лену и сохранить семью. Однако, по её версии, мать девочки вела себя неадекватно: развивала «желтушно-помойный» блог, в котором клеветала на тренеров, обвинив в частности Плющенко в том, что он «ввёл Лену в травму». Рудковская утверждает, что Ирина Костылева осознанно начала «мочить» тренерский штаб в «майское окно», чтобы помешать приходу новых спортсменов в Академию и устранить конкурентов для своей дочери, и даже отдыхая в Турции за счёт Рудковской, продолжала свои атаки.

После каждого инцидента, включая последний с видеозаписью и свежими побоями, представители Академии вызывали полицию, органы опеки и уполномоченного по правам ребёнка. Показания против матери давали тренеры, отец Лены и другие свидетели. Теперь Рудковская и Плющенко намерены обратиться в суд с исками о клевете (ст. 128.1 УК РФ) и защите чести и достоинства (ст. 152 ГК РФ), чтобы остановить мать фигуристки и взыскать с неё убытки.

Напомним, 25 ноября Плющенко, тренирующий Костылеву, направил официальную жалобу уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки — Ирину Костылеву. По его словам, она позволяла себе нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. Тогда он упомянул про видеозаписи, подтверждающие случаи физического воздействия женщины на свою дочь.